Газизов поздравил Зинченко с тем, что он стал самым молодым капитаном сборной Украины

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов поздравил бывшего игрока клуба Александра Зинченко с тем, что он стал самым молодым капитаном сборной Украины.

«Саня, привет! Поздравляю тебя с твоим новым достижением. Всегда ты был с лидерскими качествами. Поэтому в футбольном клубе «Уфа» у тебя большая армия болельщиков. Мы за тобой смотрим. Желаем тебе дальнейших успехов!» — сказал Газизов в Instagram.

Вчера, 24 марта, 24-летний Зинченко, выступающий за «Манчестер Сити», вышел на поле в статусе капитана в матче сборной Украины с Францией (1:1).