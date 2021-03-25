«Тамбов» отстранил футболистов, подозреваемых в игре на ставках

Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков заявил, что клуб отстранил двух футболистов команды, подозреваемых в игре на ставках.

«Позиция клуба в сложившейся ситуации достаточно простая. На данный момент мы не видим каких-либо юридических оснований, свидетельствующих о виновности наших игроков. Верить в то, что футболисты причастны к каким-то манипуляциям, не хотелось бы. Мы и не верим в это. Тем не менее чтобы оградить команду от негативного фона и всевозможных слухов, руководство клуба и тренерский штаб приняли совместное решение отстранить Дмитрия Германа и Александра Еркина от тренировок до конца разбирательства по данному вопросу», — заявил Худяков.

24 марта стало известно, что Российский футбольный союз (РФС) заподозрил в игре на ставках двух футболистов «Тамбова», Дмитрия Германа и Александра Еркина. Сообщалось, что оба игрока были вызваны в РФС. По информации «СЭ», подозрения возникли по итогам матчей с «Краснодаром» и «Сочи».

14 марта тамбовчане уступили в Саранске «Краснодару» со счетом 0:4 в матче 22-го тура Тинькофф чемпионата России. 19 марта команда Сергея Первушина в гостях проиграла «Сочи» (0:5).