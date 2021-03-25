Источник: «Зенит» может заменить Семака тренером «Ромы» Фонсекой

«Зенит» заинтересован в услугах главного тренера «Ромы» Паулу Фонсеки, информирует forzaroma.info со ссылкой на Il Tempo.

Как отмечается, за 48-летним португальским специалистом следят сразу несколько клубов. Среди них «Славия», «Наполи» и «Фиорентина», за которую выступает российский нападающий Александр Кокорин.

Контракт Фонсеки с римским клубом рассчитан до конца сезона и должен быть автоматически продлен, если команда выйдет в Лигу чемпионов.

Ранее сообщалось, что «Спартак» был заинтересован в услугах Фонсеки, однако тренер отказался от работы в московском клубе.

Напомним, «Зенит», который возглавляет Сергей Семак, лидирует в чемпионате России, опережая «Спартак» на четыре очка.