Источник: «Зенит» может заменить Семака тренером «Ромы» Фонсекой
«Зенит» заинтересован в услугах главного тренера «Ромы» Паулу Фонсеки, информирует forzaroma.info со ссылкой на Il Tempo.
Как отмечается, за 48-летним португальским специалистом следят сразу несколько клубов. Среди них «Славия», «Наполи» и «Фиорентина», за которую выступает российский нападающий Александр Кокорин.
Контракт Фонсеки с римским клубом рассчитан до конца сезона и должен быть автоматически продлен, если команда выйдет в Лигу чемпионов.
Ранее сообщалось, что «Спартак» был заинтересован в услугах Фонсеки, однако тренер отказался от работы в московском клубе.
Напомним, «Зенит», который возглавляет Сергей Семак, лидирует в чемпионате России, опережая «Спартак» на четыре очка.
Дополнительная информация:
https://www.forzaroma.info/news-as-roma/zenit-e-slavia-praga-interessate-a-fonseca/
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