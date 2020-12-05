Газизов ответил на вопрос об уходе из «Спартака»
Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов после победы над «Тамбовом» в матче 17 тура «Тинькофф-РПЛ» (5:1) ответил на вопрос, останется ли он работать в клубе.
— Остаюсь ли я в команде? Я же уже говорил. Поздравляю всех с победой! Это самое главное.
Ранее «СЭ» сообщал, что Газизов обсудил с Леонидом Федуном вопрос об уходе из клуба.
(Артем Калинин)
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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