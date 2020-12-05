Газизов ответил на вопрос об уходе из «Спартака»

Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов после победы над «Тамбовом» в матче 17 тура «Тинькофф-РПЛ» (5:1) ответил на вопрос, останется ли он работать в клубе.

— Остаюсь ли я в команде? Я же уже говорил. Поздравляю всех с победой! Это самое главное.

Ранее «СЭ» сообщал, что Газизов обсудил с Леонидом Федуном вопрос об уходе из клуба.

(Артем Калинин)