Газизов: «Если бы я не привез Урунова «Спартак», он уже играл бы в ЦСКА»

Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов сказал, что полузащитник команды Остон Урунов мог перейти в ЦСКА.

— Остон Урунов — одна из первых ваших сделок в «Спартаке». Вы не жалеете о ней?

— Здесь история другая. Если бы я Остона не привез в «Спартак», он бы уже играл в другом клубе.

— Я даже знаю в каком. В ЦСКА.

— В ЦСКА. Он мог бы играть в «Рубине». Он играл бы на очень большом уровне. Это ни для кого не секрет. Люди, которые занимаются сегодня футболом, это понимают. Тогда мне досталось бы еще больше хейта, что я не привез игрока, который был у меня [в «Уфе"]. Тогда я бы и сам спросил: почему человек, уходящий из «Уфы» в «Спартак» не взял с собой основного игрока, который будет всем забивать и прогрессировать. Я не имел на это права, у меня не было такой возможности.

У меня были неприятные разговоры с довольно близкими мне людьми по этому футболисту.

— С кем?

— Были, я не хочу называть.

— Это московские клубы?

— Конечно.

— Возможно, вы намекаете на ЦСКА, который очень хотел Урунова. Гончаренко хотел, Гинер хотел. Я даже слышал версию, что Алишер Усманов, который в последние годы рядом с ЦСКА, тоже включился в эту историю. Вы общались с Усмановым?

— Нет. Я бы не хотел эту историю выводить на такой уровень, что большие люди в этом были замешаны. Я знаю одно. Еще раз говорю: для всех, кто находится в российском футболе, всем все понятно.

Я не мог не привезти его в «Спартак». В «Спартаке» он выполнит всю работу. Он — актив, который до конца трансферного окна были готовы забрать, — сказал Газизов в интервью каналу Нобеля Арустамяна на Youtube.

19-летний Урунов в текущем сезоне провел семь матчей за «Спартак» и забил один мяч.