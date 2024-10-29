Гайич заявил, что переговоров с ЦСКА о продлении контракта не было

Защитник ЦСКА Милан Гайич в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о продлении контракта с клубом.

«Пока не было переговоров с ЦСКА по поводу нового контракта. Но я хочу остаться в этой команде», — сказал Гайич «СЭ».

Гайич выступает за ЦСКА с лета 2022 года. В этом сезоне 28-летний серб провел 16 матчей и забил 1 гол.

Контракт защитника с ЦСКА рассчитан до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 5 миллионов евро.