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Сегодня, 10:57

Селюк назвал заслугой Ротенберга появление Батракова и Ракова в основе «Локомотива»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Агент Дмитрий Селюк отметил заслугу директора департамента развития молодежного футбола московского «Локомотива» Бориса Ротенберга в прогрессе молодых игроков команды.

«В «Локомотиве» появились Батраков, Раков и другие молодые, которые делают погоду. Спасибо Борису Ротенбергу, который разогнал всю коррупционную систему, мы видим результат. Игроки теперь не только от одного агента. Сейчас происходит конкуренция.

«Локомотив» развивается, молодежь играет, все супер, аплодисменты. Два года назад Ротенберг возглавил молодежный департамент клуба. И что мы видим? Семь человек из молодежки пришли в главную команду. Это заслуга Борис Ротенберга и тренерского штаба во главе с Михаилом Галактионовым», — цитирует Селюка Legalbet.

После 13 туров «Локомотив» с 28 очками занимает третье место в турнирной таблице РПЛ.

Источник: Legalbet
Борис Ротенберг-младший
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
Алексей Батраков
Дмитрий Селюк
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 13 10 3 0 27-6 33
2
 Зенит 13 9 3 1 29-5 30
3
 Локомотив 13 9 1 3 27-17 28
4
 Динамо 13 8 2 3 27-15 26
5
 ЦСКА 13 7 3 3 22-7 24
6
 Спартак 13 6 4 3 19-12 22
7
 Рубин 13 5 3 5 16-20 18
8
 Акрон 13 3 4 6 17-26 13
9
 Ростов 13 3 4 6 16-24 13
10
 Кр. Советов 13 3 3 7 12-19 12
11
 Динамо Мх 13 2 6 5 6-11 12
12
 Пари НН 13 3 3 7 12-24 12
13
 Химки 13 2 5 6 14-24 11
14
 Факел 13 2 5 6 8-20 11
15
 Ахмат 13 1 6 6 12-25 9
16
 Оренбург 13 1 5 7 15-24 8
Результаты / календарь
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30 тур
26.10 14:00
Динамо Мх – Акрон
 1 : 1
26.10 16:30
ЦСКА – Факел
 0 : 0
26.10 19:00
Ростов – Ахмат
 2 : 3
27.10 12:00
Оренбург – Рубин
 1 : 2
27.10 14:15
Пари НН – Спартак
 0 : 2
27.10 16:30
Химки – Динамо
 3 : 4
27.10 19:30
Зенит – Локомотив
 1 : 1
28.10 18:30
Кр. Советов – Краснодар
 1 : 2
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ЖК
Г
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 8
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Зенит

 7
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 7
П
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 8
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 6
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 6
И К Ж
Муталип Алибеков

Муталип Алибеков

Динамо Мх

 5 1 0
Фернандо Костанца

Фернандо Костанца

Крылья Советов

 10 1 3
Райан Сенхаджи

Райан Сенхаджи

Факел

 8 1 2
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