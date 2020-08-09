Гайч объяснил, почему девушкам не стоит писать ему в директ

Форвард ЦСКА Адольфо Гайч отметил, что у него уже есть девушка, поэтому знакомиться с девушками в России он не планирует.

— Девушки из России уже писали тебе в директ?

— Нет-нет! Такого пока не было. И потом, у меня есть девушка. Очень надеюсь, что она скоро ко мне приедет. Так что писать в директ не стоит (улыбается), — цитирует футболиста официальный сайт клуба.

21-летний аргентинец дебютировал за ЦСКА в матче первого тура Тинькофф РПЛ против «Химок» (2:0). Ранее он выступал за «Сан-Лоренсо».