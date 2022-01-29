Гаврилов считает, что «Спартак» найдет нормальную замену Эсекиэлю Понсе

Экс-футболист «Спартака» Юрий Гаврилов в разговоре с «СЭ» отреагировал на информацию о возможно уходе нападающего красно-белых Эсекиэля Понсе.

«Потеряет ли «Спартак» от ухода Понсе? Не могу сказать, потому что не знаю. Но «Спартак» может найти нормальную замену этому игроку. Только кого он возьмет — это вопрос», — сказал Гаврилов «СЭ».

В текущем сезоне Понсе провел за московский клуб 11 матчей, забил 4 гола и сделал 1 результативную передачу.