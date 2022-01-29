Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал информацию о возможном трансфере нападающего клуба Эсекьеля Понсе в «Эльче».

«Уход Понсе не потеря для «Спартака». Все понимают, что Понсе не раскрыл свой потенциал до конца, — цитирует Мостового «Чемпионат». — В прошлом году он начал более-менее нормально играть — до этого у него не особо что-то и получалось. Если Понсе хочет уйти, а за него «Спартак» получит какие-то деньги — почему нет?

Мир футбола сейчас такой, что у всех задача как можно быстрее заработать, а футбол интересует в меньшей степени. В «Спартаке» не получается заиграть у многих футболистов. В клубе всё время что-то происходит, все разбираются в футболе. Один заиграет, другой — нет, третий приходит под одного тренера, а уходит, потому что не подходит под схему другого. За три года поменялось четыре тренера и пятьдесят человек в тренерском штабе".

В сезоне-2021/22 Понсе забил 4 гола и отдал 1 результативную передачу в 11 матчах за «Спартак». Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 7 миллионов евро.