Дмитрий Комбаров не считает, что уход Понсе станет потерей для «Спартака»

Бывший защитник «Спартака» Дмитрий Комбаров прокомментировал информацию о возможном уходе нападающего Эсекиэля Понсе из московской команды.

«Думаю, в клубе знают, что делают. Надеюсь, это пойдет на благо команде. Не думаю, что уход Понсе является глобальной потерей для «Спартака», — приводит Sport24 слова Комбарова.

Понсе перешел в «Спартак» из «Ромы» в июле 2019 года, в сезоне-2021/22 аргентинец забил 4 гола и отдал 1 результативную передачу в 11 матчах за красно-белых. Сегодня, 29 января появилась информация о том, что 24-летний форвард может продолжить карьеру в испанском «Эльче».