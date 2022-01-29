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Сегодня, 15:48

Дмитрий Комбаров не считает, что уход Понсе станет потерей для «Спартака»

Иван Торопцев
Корреспондент

Бывший защитник «Спартака» Дмитрий Комбаров прокомментировал информацию о возможном уходе нападающего Эсекиэля Понсе из московской команды.

«Думаю, в клубе знают, что делают. Надеюсь, это пойдет на благо команде. Не думаю, что уход Понсе является глобальной потерей для «Спартака», — приводит Sport24 слова Комбарова.

Понсе перешел в «Спартак» из «Ромы» в июле 2019 года, в сезоне-2021/22 аргентинец забил 4 гола и отдал 1 результативную передачу в 11 матчах за красно-белых. Сегодня, 29 января появилась информация о том, что 24-летний форвард может продолжить карьеру в испанском «Эльче».

Источник: https://sport24.ru/news/football/2022-01-29-dkombarov-ne-dumayu-chto-ukhod-ponse-yavlyayetsya-globalnoy-poterey-dlya-spartaka

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Гамбия
Камерун

П2

28%

1.56

ТМ 2.5

18%

1.42

X

12%

3.40
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Экваториальная Гвинея

П1

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Ф1 (-1.0)

16%

2.13

ТБ 1.5

14%

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ПСЖ
Ницца

П1

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Обе забьют - да

20%

1.71

ТБ 2.5

10%

1.58
Дмитрий Комбаров
Эсекиэль Понсе
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ФК Спартак (Москва)
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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 11 5 2 44-20 38
2
 Динамо 18 11 3 4 33-20 36
3
 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
10
 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
11
 Урал 18 4 7 7 12-18 19
12
 Арсенал 18 5 4 9 21-35 19
13
 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 18 3 7 8 17-26 16
16
 Химки 18 2 8 8 16-31 14
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26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 - : -
26.02 14:00
Химки – Динамо
 - : -
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 - : -
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 - : -
27.02 14:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
27.02 16:30
Краснодар – Локомотив
 - : -
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 - : -
28.02 19:00
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Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 13
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

 10
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 8
П
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
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Зенит

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Динамо

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Спартак

 10 1 2
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