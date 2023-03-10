Гаврилов: «Настрой на борьбу за чемпионство у игроков «Спартака» отличный»

Ветеран «Спартака» Юрий Гаврилов рассказал о поездке на тренировку к московскому клубу вместе с Никитой Симоняном в преддверии матча 19-го тура с «Факелом».

«Мы с Никитой Павловичем просто приехали повидаться с ребятами перед игрой с «Факелом». Спросили у всех как дела, посмотрели какое настроение в команде. Но ничего особого мы не делали и не давали игрокам никого задания. С Симоняном мы никак не наставляли группу атаки «Спартака». У всех футболистов настроение хорошие и все горят желанием сократить отставание от «Зенита». Настрой на борьбу за чемпионство у ребят отличный. Мы их подбодрили, сказали, что футбол командная игра и здесь работает поговорка: «Один за всех и все за одного». Если игроки будут доброжелательно друг к другу относиться и подчищать за собой ошибки, то будет все в порядке», — цитирует Гаврилова Metaratings.ru.

Игра пройдет 11 марта на домашнем стадионе «Спартака». Начало — в 16.30 по московскому времени.

На данный момент «Спартак» с 37 очками занимает второе место в турнирной таблице РПЛ. «Факел» идет на 14-й строчке, имея в активе 14 очков.