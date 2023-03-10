Масалитин: «ЦСКА на выезде и дома — это две разные команды»

Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин поделился мыслями о предстоящем матче 19-го тура чемпионата России между армейцами и «Крыльями Советов».

«ЦСКА на выезде и дома — это две разные команды. Дома они играют агрессивно, причем делают это сразу после стартового свистка. Если их план сработает, то мы увидим хорошую и содержательную игру, хотя бы в первом тайме. После поражений от «Краснодара» и «Сочи» команда должна собраться и показать хорошую игру дома. Что касается «Крыльев Советов», то это добротная команда с поставленной игрой. Они стараются играть в свою игру и ничего не изобретать. Предстоит хорошая содержательная игра, обе команды будут атаковать», — приводит «РБ Спорт» слова Масалитина.

Матч ЦСКА — «Крылья Советов» пройдет 12 марта и начнется в 16.30 по московскому времени.

Армейцы с 29 очками занимают 5-е место в турнирной таблице РПЛ. Самарский клуб расположился на 11-й строчке, имея в активе 20 очков.