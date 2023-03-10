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Сегодня, 19:07

Масалитин: «ЦСКА на выезде и дома — это две разные команды»

Алина Савинова
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Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин поделился мыслями о предстоящем матче 19-го тура чемпионата России между армейцами и «Крыльями Советов».

«ЦСКА на выезде и дома — это две разные команды. Дома они играют агрессивно, причем делают это сразу после стартового свистка. Если их план сработает, то мы увидим хорошую и содержательную игру, хотя бы в первом тайме. После поражений от «Краснодара» и «Сочи» команда должна собраться и показать хорошую игру дома. Что касается «Крыльев Советов», то это добротная команда с поставленной игрой. Они стараются играть в свою игру и ничего не изобретать. Предстоит хорошая содержательная игра, обе команды будут атаковать», — приводит «РБ Спорт» слова Масалитина.

Матч ЦСКА — «Крылья Советов» пройдет 12 марта и начнется в 16.30 по московскому времени.

Армейцы с 29 очками занимают 5-е место в турнирной таблице РПЛ. Самарский клуб расположился на 11-й строчке, имея в активе 20 очков.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/valerij-masalitin-tsska-na-vy-ezde-i-doma-e-to-dve-razny-e-komandy/
Валерий Масалитин
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Положение команд
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Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 14 3 1 50-7 45
2
 Спартак 18 11 4 3 42-20 37
3
 Ростов 18 10 5 3 33-26 35
4
 Динамо 18 9 5 4 34-21 32
5
 ЦСКА 18 8 5 5 30-20 29
6
 Ахмат 18 9 2 7 30-28 29
7
 Сочи 18 8 4 6 29-32 28
8
 Краснодар 18 7 5 6 33-31 26
9
 Оренбург 18 8 1 9 34-40 25
10
 Урал 18 6 4 8 23-30 22
11
 Кр. Советов 18 5 5 8 20-26 20
12
 Пари НН 18 5 4 9 22-32 19
13
 Локомотив 18 4 4 10 23-35 16
14
 Факел 18 1 11 6 22-34 14
15
 Химки 18 3 4 11 17-37 13
16
 Торпедо 18 1 4 13 9-32 7
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10.03 19:00
Сочи – Оренбург
 - : -
11.03 14:00
Торпедо – Урал
 - : -
11.03 16:30
Спартак – Факел
 - : -
11.03 16:30
Ахмат – Локомотив
 - : -
11.03 19:00
Краснодар – Динамо
 - : -
12.03 14:00
Зенит – Химки
 - : -
12.03 16:30
ЦСКА – Кр. Советов
 - : -
12.03 19:30
Ростов – Пари НН
 - : -
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Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 14
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 7
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Крылья Советов, Локомотив

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

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