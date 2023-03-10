Гладилин: «Промес не будет жадничать в игре с «Факелом» ради юбилейного гола»

Бывший полузащитник «Спартака» Валерий Гладилин высказался о предстоящем матче красно-белых с «Факелом» в рамках 19-го тура чемпионата России.

«Сейчас легких матчей в РПЛ не бывает. Если «Спартак» расслабится, то может потерять очки. Нужно сыграть с полной самоотдачей, а потенциал у «Спартака» выше и по подбору игроков, и по функциональной подготовке. Игра все же весенняя, так что многое будет зависеть от качества поля. Будет непростая игра для «Спартака», — приводит «РБ Спорт» слова

Также он ответил на вопрос, идеальный ли это момент для форварда Квинси Промеса забить 100-й гол за «Спартак».

«Да, он постарается это сделать. Впрочем, Квинси не будет жадничать в этой игре ради юбилейного гола. Промес — опытный игрок и звездный лидер команды, он будет играть на результат. Если он не забьет в этой игре, то обязательно сделает этого чуть позже», — добавил специалист.

В текущем сезоне на счету Промеса 14 голов и 6 результативных передач в 17 матчах чемпионата России.

Игра между «Спартаком» и «Факелом» пройдет 11 марта на домашнем стадионе «Спартака». Начало — в 16.30 по московскому времени.