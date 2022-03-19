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Гаврилов одним словом описал ничью «Спартака» с «Нижним Новгородом»

Георгий Скобликов
Читать «СЭ» в
«Нижний Новгород» — «Спартак» — 1:1.
Фото ФК «Спартак»

Экс-футболист «Спартака» Юрий Гаврилов в разговоре с «СЭ» отреагировал на ничью красно-белых в матче 22-го тура Тинькофф РПЛ против «Нижнего Новгорода» (1:1).

«Неудивительно. Думал, что могли и проиграть «Нижнему Новгороду». Сейчас для «Спартака» почти все команды неудобные. Играют нестабильно, до этого обыграли «Динамо», но и то было не по игре. Повезло тогда, что игрока удалили», — сказал Гаврилов «СЭ».

После 22 туров «Нижний Новгород» занимает 11-е место, а «Спартак» идет девятым.

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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ЦСКА
Рубин

П1

21%

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Ф1 (-1.0)

16%

1.63

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13%

1.59
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Динамо
Ростов

П1

23%

1.41

ТБ 2.5

18%

1.87

Обе забьют - нет

12%

1.73
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Нижний Новгород 1
Спартак 1
Матч завершен

П2

24%

1.74

Обе забьют - да

19%

2.02

ТБ 1.5

15%

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Юрий Гаврилов (футбол)
РПЛ
ФК Нижний Новгород
ФК Спартак (Москва)
6
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2
 Динамо 21 13 3 5 40-23 42
3
 ЦСКА 21 12 3 6 26-17 39
4
 Сочи 21 12 2 7 33-21 38
5
 Краснодар 20 10 5 5 33-20 35
6
 Ахмат 21 10 1 10 27-27 31
7
 Локомотив 20 8 7 5 28-23 31
8
 Кр. Советов 20 8 5 7 25-21 29
9
 Спартак 22 7 6 9 24-31 27
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 Рубин 21 7 4 10 28-33 25
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