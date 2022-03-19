Гаврилов одним словом описал ничью «Спартака» с «Нижним Новгородом»

Экс-футболист «Спартака» Юрий Гаврилов в разговоре с «СЭ» отреагировал на ничью красно-белых в матче 22-го тура Тинькофф РПЛ против «Нижнего Новгорода» (1:1).

«Неудивительно. Думал, что могли и проиграть «Нижнему Новгороду». Сейчас для «Спартака» почти все команды неудобные. Играют нестабильно, до этого обыграли «Динамо», но и то было не по игре. Повезло тогда, что игрока удалили», — сказал Гаврилов «СЭ».

После 22 туров «Нижний Новгород» занимает 11-е место, а «Спартак» идет девятым.