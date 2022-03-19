Шалимов о поражении от «Химок»: «Нельзя было никак проигрывать»

Главный тренер «Урала» Игорь Шалимов прокомментировал результат матча 22-го тура Тинькофф РПЛ против «Химок» (0:1).

— В этой игре важен был результат. Можно играть чуть лучше, можно играть чуть хуже, но на такие игры надо выходить и играть по-другому. Нельзя было никак проигрывать! Сделали мы замены. Откровенно говоря, ожидали большего от ребят, которые вышли. Перешли на четыре защитника при счете 0:0, для того чтобы иметь в середине на одного игрока больше и из-за этого владеть инициативой. Потому что после замен мы ее потеряли. Вернуть нам ее не удалось. Мы пропустили гол и проиграли важнейший матч. На мой взгляд, эта игра была ключевая. Но мы были в более сложном положении вначале сезона и по очкам, и по турнирной таблице. Удар сильный, все очень расстроены. Домашняя игра была с командой, которая занимает последнее место. Конечно, должно было быть все по-другому.

Болельщикам хочется сказать спасибо за то, что они поддерживали команду. В конце игры они кричали: «Верим в команду». Конечно мы разочаровали их прилично, мы это все понимаем. Ребята сильно переживают из-за этого. Впереди еще восемь игр и нам нужно готовиться, продолжать работать над тем, чтоб создавать моменты, забивать голы. Моменты есть, но мы не можем забить, то есть тут нужен прорыв.

— Сумбур сегодня бросался в глаза. Согласны, что он материализовался в этот пропущенный мяч?

— Наверное, да. Нам было тревожно на скамейке, когда мы все это видели. Не было спокойствия, не было уверенности, что мы захватим инициативу и будем владеть мячом больше, будем создавать моменты, поддавливать, при потере накрывать как это было во втором тайме в прошлой игре.

«Химки» прервали серию из 10 матчей без побед в чемпионате России и ушли с последнего места в турнирной таблице, набрав 18 очков в 22 матчах. «Урал» с 20 очками занимает 13-ю строчку.