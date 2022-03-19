«Нижний Новгород» дома сыграл вничью со «Спартаком», судья отменил гол Промеса с пенальти при счете 1:1

«Нижний Новгород» на своем поле сыграл вничью со «Спартаком» — 1:1.

В составе хозяев отличился Иброгимхалил Юлдошев, у гостей забил Кристофер Мартинс.

На 76-й минуте при счете 1:1 форвард «Спартака» Квинси Промес реализовал пенальти. После этого в игру вмешался ВАР, а главный арбитр матча Сергей Иванов посмотрел повтор эпизода и увидел, что Промес во время исполнения удара попал себе мячом в ногу. Судья отменил гол из-за лишнего касания со стороны нидерландца.

В конце первого тайма футболист нижегородцев Кирилл Гоцук грубо сфолил на защитнике «Спартака» Айртоне, наступив ему ногой на голеностоп. Судья не стал наказывать Гоцука за этот инцидент и дал свисток, оповещающий о перерыве. Айртон покинул поле на носилках, вместо него после перерыва вышел Виктор Мозес.

«Спартак» занимает 9-е место в турнирной таблице чемпионата России с 27 очками в 22 матчах, «Нижний Новгород» идет на 11-й строчке с 24 очками в 22 играх.

Напомним, в матче первого круга «Нижний Новгород» обыграл «Спартак» со счетом 2:1.