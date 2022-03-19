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«Нижний Новгород» дома сыграл вничью со «Спартаком», судья отменил гол Промеса с пенальти при счете 1:1

«Нижний Новгород» дома сыграл вничью со «Спартаком»
Иван Торопцев
Корреспондент
Читать «СЭ» в
19 марта. Нижний Новгород. «Нижний Новгород» — «Спартак».
Фото ФК «Спартак»

«Нижний Новгород» на своем поле сыграл вничью со «Спартаком» — 1:1.

В составе хозяев отличился Иброгимхалил Юлдошев, у гостей забил Кристофер Мартинс.

На 76-й минуте при счете 1:1 форвард «Спартака» Квинси Промес реализовал пенальти. После этого в игру вмешался ВАР, а главный арбитр матча Сергей Иванов посмотрел повтор эпизода и увидел, что Промес во время исполнения удара попал себе мячом в ногу. Судья отменил гол из-за лишнего касания со стороны нидерландца.

В конце первого тайма футболист нижегородцев Кирилл Гоцук грубо сфолил на защитнике «Спартака» Айртоне, наступив ему ногой на голеностоп. Судья не стал наказывать Гоцука за этот инцидент и дал свисток, оповещающий о перерыве. Айртон покинул поле на носилках, вместо него после перерыва вышел Виктор Мозес.

«Спартак» занимает 9-е место в турнирной таблице чемпионата России с 27 очками в 22 матчах, «Нижний Новгород» идет на 11-й строчке с 24 очками в 22 играх.

Напомним, в матче первого круга «Нижний Новгород» обыграл «Спартак» со счетом 2:1.

Россия. Тинькофф Премьер-лига. 22-й тур
19 мар, 14:00. Нижний Новгород (Нижний Новгород)
Нижний Новгород
1:1
Спартак
Голы
Мартинс, 72 (0:1), Юлдошев, 73 (1:1)
Нижний Новгород
Нигматуллин Масоэро Юлдошев Каккоев (Кечкеш, 62) Гоцук Кравцов Шарипов Калинский Стоцкий (Александров, 87) Эннин Сулейманов (Горбунов, 71)
Спартак
Селихов Жиго Айртон (Мозес, 46) Джикия Литвинов (Соболев, 87) Бакаев (Умяров, 65) Мартинс Хлусевич Зобнин (Игнатов, 65) Николсон Промес
Предупреждения
Эннин 43’, Сулейманов 56’, Стоцкий 75’, Кравцов 88’, Нигматуллин 90+4’  -  Мартинс 83’, Игнатов 90+3’
Судьи
Иванов (Ростов-на-Дону) Ширяев (Ставрополь) Образко (Ставрополь)
ВАР
Сиденков (Санкт-Петербург) Демешко (Химки)

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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РПЛ: «Нижний Новгород» сыграл вничью со «Спартаком», ЦСКА — «Рубин» и другие матчи 22-го тура
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2
 Динамо 21 13 3 5 40-23 42
3
 ЦСКА 21 12 3 6 26-17 39
4
 Сочи 21 12 2 7 33-21 38
5
 Краснодар 20 10 5 5 33-20 35
6
 Ахмат 21 10 1 10 27-27 31
7
 Локомотив 20 8 7 5 28-23 31
8
 Кр. Советов 20 8 5 7 25-21 29
9
 Спартак 22 7 6 9 24-31 27
10
 Рубин 21 7 4 10 28-33 25
11
 Н. Новгород 22 6 6 10 20-32 24
12
 Ростов 20 5 6 9 32-37 21
13
 Арсенал 21 5 5 11 24-43 20
14
 Урал 22 4 8 10 13-22 20
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