Сторона Писарского подала апелляцию на решение об отстранении от футбола на год

Агент Алексей Бабырь, представляющий интересы бывшего нападающего «Крыльев Советов» Владимира Писарского, в разговоре с «СЭ» сообщил об обращении в апелляционный комитет РФС.

«Вечером 24 июля наш юрист Антон Смирнов подал апелляцию. Ждем ее рассмотрения», — сказал Бабырь «СЭ».

Ранее футболист был отстранен от футбольной деятельности на 4 года (3 — условно) за косвенное участие в процессе ставок.

РФС вынес решение об отстранении футболиста в результате расследования после появления информации о том, что форвард мог сделать ставку на первый стыковой матч «Сочи» — «Пари НН» (1:2). В той игре нападающий получил красную карточку в первом тайме.