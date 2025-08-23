Гасилин назвал трех лучших российских футболистов

Бывший нападающий «Зенита» Алексей Гасилин назвал лучших российских футболистов.

«Батраков, Кисляк и... Мне хочется назвать Облякова, потому что многие не замечают, насколько он стабилен, важен для ЦСКА и адаптируется к любой позиции: ромб Николича? Пожалуйста, сыграю ниже. Сыграть латераля при Федотове — не вопрос», — сказал Гасилин «СЭ».

20-летний Батраков забил 24 гола и сделал 10 результативных передач в 50 играх за основную команду «Локомотива».

20-летний Кисляк провел за ЦСКА 50 матчей, забил 6 голов и сделал 4 голевые передачи.

27-летний Обляков забил 28 голов и сделал 42 результативные передачи в 262 матчах за армейцев.