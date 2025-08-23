Источник: «Монтеррей» и «Зенит» обсуждают переход Кассьерры

«Монтеррей» намерен подписать нападающего «Зенита» Матео Кассьерру, сообщает 365Scores.

По данным источника, стороны уже обсуждают переход 28-летнего колумбийца. Сумма трансфера может составить от 8,5 до 10,5 миллиона евро.

Сам Кассьерра готов покинуть «Зенит», чтобы рассчитывать на вызовы в сборную Колумбии.

Также футболистом интересуются в Европе и Бразилии, однако у мексиканского клуба более сильные позиции за счет финансовых возможностей и близости к родной стране футболиста.

Кассьерра играет за «Зенит» с 2022 года. Его контракт действует до 30 июня 2027 года. В сезоне-2025/26 он в 6 матчах во всех турнирах забил 5 голов.

Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в 10 миллионов евро.