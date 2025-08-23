Источник: защитник «Зенита» Нино принял предложение о переходе в «Васко да Гама»

«Васко да Гама» заинтересован в подписании защитника «Зенита» Нино, сообщает NTVascainos.

По данным источника, 28-летний бразилец принял предложение клуба со своей родины. «Васко да Гама» хочет выкупить игрока в рассрочку. Переговоры продолжаются, российский клуб намерен получить большую часть стоимости игрока первым переводом.

При этом «Зенит» не хотел расставаться с защитником, но футболист сам хочет вернуться в Бразилию.

Нино играет за «Зенит» с января 2024 года. Его контракт рассчитан до 30 июня 2028 года.

В сезоне-2024/25 защитник в 35 матчах во всех турнирах забил 2 гола и сделал 3 результативные передачи.

Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в 11 миллионов евро.