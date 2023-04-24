Гасилин назвал Луческу главным шарлатаном, работавшим в «Зените»

Экс-нападающий «Зенита» Алексей Гасилин высказал мнение о бывшем главном тренере петербургской команды Мирче Луческу.

«Луческу — главный шарлатан, работавший в «Зените». После «Шальке» он просил меня остаться, говорил, что я один из самых талантливых футболистов, с которыми он работал, обещал, что поможет мне вырасти. Но все это оказалось пустыми словами. Я играл только за «Зенит»-2», — приводит Sport24 слова Гасилина.

Луческу возглавлял «Зенит» в сезоне-2016/17. Гасилин в 2016 году провел 19 матчей за «Зенит»-2.