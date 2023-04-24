Президент РПЛ Александр Алаев оценил уровень работы судей в матчах чемпионата России.

«В повестке общего собрания есть тема судейства, в том числе и повышение оплаты труда резервных судей. РПЛ, РФС, клубы делают многое для комфортной работы судейского корпуса, клубы тратя свои средства на оплату труда. Хотелось бы прямого диалога с руководителями судейского корпуса, мы пригласили на наше заседание руководителя — Павла Каманцева. Я сегодня с ним говорил, он будет присутствовать лично, за что я ему благодарен. Очень важно поговорить в таком составе, особенно с учетом того, что будут все руководители клубов. Приглашаю принять участие и остальных представителей судейского корпуса, будет не очень правильно, если Каманцев будет участвовать в диалоге в одиночку. Будут и представители РФС», — сказал Алаев.

Также Алаев отметил, что хотелось бы после туров обсуждать футбол, а не качество судейства.

«Остались решающие туры, идет борьба в нижней части таблицы, наверху тоже все впереди. Очень бы хотелось, чтобы мы по итогам тура говорили о футболе, а не об ошибках, назначенных пенальти. Мы ждем коллег на собрании», — добавил Алаев.

В матчах 24-го тура РПЛ судьи назначили девять пенальти — это повторение рекорда лиги.