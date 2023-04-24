Пресс-служба «Зенита» поздравила Родригао с рождением дочки

Пресс-служба «Зенита» в своих социальных сетях поздравила защитника команды Родригао с рождением ребенка.

«Сине-бело-голубые» поздравляют Родригао и Таиссу и желают молодым родителям и маленькой Луме прекрасного самочувствия и отличного настроения!« — говорится в сообщении.

Вчера, 23 апреля, супруга 27-летнего футболиста родила девочку, которой дали имя Лума.

«Зенит» занимает 1-е место в турнирной таблице после 24 туров РПЛ, набрав 58 очков.