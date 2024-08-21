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Сегодня, 16:36

Радимов похвалил Кругового за игру в матче с «Локомотивом»

Виктория Кравченко
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Бывший полузащитник ЦСКА Владислав Радимов рассказал, что думаеь о матче красно-синих с «Локомотивом» (1:0).

— Мне понравилась игра ЦСКА в начале, понравилась своим прессингом. То есть, это не федотовский ЦСКА, который планомерно расшатывал соперника, здесь действительно пытались атаковать, прессинговать, и моменты были. Мне очень понравился Круговой в атакующих действиях. Ему Круговому надо становиться лидером этой команды, потому что там лидеры только Дивеев да Обляков, Акинфеева в расчет не беру. Ну и нужен армейцам нападающий, потому что не может один Дивеев забивать постоянно. Самое главное, что у ЦСКА как не было скамейки, так ее и нет, — цитирует Радимова «РБ Спорт».

После пяти туров чемпионата России-2024/25 ЦСКА занимает седьмое место в турнирной таблице с 7 очками. Отставание красно-синих от лидирующего «Зенита» составляет 6 очков.

Источник: РБ Спорт
Владислав Радимов
Данил Круговой
ФК Локомотив (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 5 4 1 0 15-1 13
2
 Динамо 5 4 0 1 9-3 12
3
 Локомотив 5 4 0 1 12-5 12
4
 Спартак 5 3 1 1 9-3 10
5
 Краснодар 5 2 3 0 5-3 9
6
 Ростов 5 2 2 1 7-9 8
7
 ЦСКА 5 2 1 2 9-4 7
8
 Рубин 5 2 1 2 9-11 7
9
 Пари НН 5 2 0 3 5-9 6
10
 Химки 5 1 2 2 6-8 5
11
 Динамо Мх 5 1 2 2 2-4 5
12
 Оренбург 5 1 2 2 7-10 5
13
 Акрон 5 1 1 3 7-9 4
14
 Кр. Советов 5 1 0 4 3-11 3
15
 Ахмат 5 0 3 2 1-7 3
16
 Факел 5 0 1 4 1-10 1
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23.08 20:00
Рубин – Динамо Мх
 - : -
24.08 15:00
ЦСКА – Акрон
 - : -
24.08 17:30
Зенит – Спартак
 - : -
24.08 17:30
Факел – Оренбург
 - : -
24.08 20:00
Ахмат – Химки
 - : -
25.08 15:00
Кр. Советов – Пари НН
 - : -
25.08 17:30
Динамо – Краснодар
 - : -
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