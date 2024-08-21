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Сегодня, 17:54

Джованни Гонсалес заявил, что «Зенит» входил бы в топ-8 в ла лиге

Виктория Кравченко
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Защитник «Краснодара» Джованни Гонсалес рассказал, что «Зенит» в чемпионате Испании входил бы в топ-8.

«Думаю, что если бы «Зенит» играл в чемпионате Испании, то входил бы в топ-8. Какое место? Примерно с третьего по восьмое», — цитирует Гонсалеса «РБ Спорт».

«Зенит» возглавляет турнирную таблицу РПЛ сезона-2024/25. В прошлом месяце клуб выиграл в матче за Суперкубок России и завоевал 30-й трофей в истории клуба.

Гонсалес выступал за «Мальорку» с 2022 года. Он провел за клуб 71 матч, забив 4 мяча. 17 августа футболист перешел в «Краснодар».

Источник: РБ Спорт
ФК Зенит
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«Спартак» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Химки» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Зенит» — «Факел»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
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2
 Динамо 5 4 0 1 9-3 12
3
 Локомотив 5 4 0 1 12-5 12
4
 Спартак 5 3 1 1 9-3 10
5
 Краснодар 5 2 3 0 5-3 9
6
 Ростов 5 2 2 1 7-9 8
7
 ЦСКА 5 2 1 2 9-4 7
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 Рубин 5 2 1 2 9-11 7
9
 Пари НН 5 2 0 3 5-9 6
10
 Химки 5 1 2 2 6-8 5
11
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