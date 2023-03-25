Галактионов — о Дзюбе: «Он хочет забивать, помогать команде, доказывать, быть на виду»

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов высказался о нападающем своей команды Артеме Дзюбе.

«Перед подписанием контракта мы проводили тестирование Артема Дзюбы. Оно показало, что показатели выше среднего. Был вопрос игрового тонуса и взаимодействия с партнерами. С помощью кубковых матчей делали так, чтобы притирка шла намного быстрее. Он хочет забивать, помогать команде, доказывать, быть на виду. Сегодняшние наши с ним амбиции совпадают», — сказал Галактионов.

Также он отреагировал на невызов Дзюбы в сборную России.

«Нам не очень корректно обсуждать выбор тренера национальной сборной. Выбор сделан. И сегодня те игроки, которые представлены в национальной команде принимают участие», — добавил Галактионов.

В феврале 2023 года Дзюба перешел в «Локомотив» на правах свободного агента.

Всего за железнодорожников он провел 5 матчей, забил четыре гола и отдал одну результативную передачу.