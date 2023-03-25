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Галактионов: «У Гильерме есть вопросы по состоянию здоровья, как он решит их, будет в общей группе»

Артем Бухаев
Корреспондент
Микеле Антонов
Корреспондент
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Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов рассказал о состоянии здоровья голкипера команды Гильерме.

— Не было желания провести игру с профессиональной командой во время перерыва на матчи сборных? Как «Зенит» с «Фенербахче».

— У нас были мысли, чтобы провести такой выставочный матч даже в Европе с кем-то. К сожалению, не удалось договориться. И когда встал вопрос, что нам делать и с кем нам играть, было принято вернуть ту традицию, что была раньше еще в советское время. Вернуть ту вертикаль и посмотреть на молодых игроков, которые есть в системе. Чтобы они понимали, что они нужны, что за ними следят. И мы хотим сыграть «междусобойчики» в рамках этой тренировки.

— Как можете оценить молодых игроков?

— Есть несколько ребят, которые обратили на себя внимание. Мы пригласим их к тренировочному процессу.

— Правда, что вы уговаривали Баринова остаться в клубе?

— Это неправда. Естественно, он лидер команды. Не уговаривал его не уходить. Естественно, мы разговариваем. Но главное желание самого игрока. Конечно, мне как главному тренеру хочется, чтобы игрок, тем более воспитанник приносил пользу как можно дольше.

— Как у вас происходит выбор вратарей?

— Всегда решение за мной. Естественно, что мы прислушиваемся к мнению тренера вратарей. Но решение всегда за главным тренером. По крайней мере, в нашем штабе.

— А что с Гильерме?

— У Гильерме есть действующий контракт. Он лидер, тот человек, который добивался титулов. У него есть небольшие вопросы по состоянию здоровья, как он решит их, будет в общей группе.

— На сколько Лантратов хорош в игре ногами?

— Я думаю, что каждая команда стилистически решает свои задачи. Нам необходим результат. Через этот результат будем строить качество своей игры. Самая главная оценка вратаря — это его надежность. Насколько в нужный момент вратарь выручает. И он надежен для своей команды. Дальше какая стилистика игры будет проходить, насколько он будет необходим в этом компоненте игры. Мы будем отталкиваться от этого.

Дмитрий Баринов
Маринато Гильерме
ФК Локомотив (Москва)
Михаил Галактионов
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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 20 15 3 2 53-10 48
2
 Ростов 20 12 5 3 36-27 41
3
 Спартак 20 12 4 4 45-24 40
4
 Динамо 20 10 5 5 36-24 35
5
 ЦСКА 20 10 5 5 35-20 35
6
 Ахмат 20 10 2 8 31-29 32
7
 Оренбург 20 10 1 9 40-40 31
8
 Краснодар 20 8 5 7 38-35 29
9
 Сочи 20 8 4 8 29-39 28
10
 Урал 20 7 4 9 24-31 25
11
 Локомотив 20 6 4 10 27-37 22
12
 Кр. Советов 20 5 5 10 20-31 20
13
 Пари НН 20 5 4 11 23-37 19
14
 Факел 20 2 11 7 27-37 17
15
 Химки 20 3 4 13 19-41 13
16
 Торпедо 20 2 4 14 12-33 10
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Динамо – Сочи
 - : -
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Пари НН – Локомотив
 - : -
1.04 16:30
Спартак – Ахмат
 - : -
1.04 19:00
Зенит – Урал
 - : -
2.04 14:00
Кр. Советов – Оренбург
 - : -
2.04 14:00
Химки – Краснодар
 - : -
2.04 16:30
Факел – ЦСКА
 - : -
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Ростов – Торпедо
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