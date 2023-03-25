Смородская считет, что расширения РПЛ не будет

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская выразила мнение о возможном расширении РПЛ.

«Сколько? 36 команд? Конечно, это не пойдет на пользу РПЛ. Какое расширение?! О каком расширении может идти речь, когда мы не может справиться с имеющимися? Сейчас-то тяжело, а что будет при большем количестве команд. Никто сейчас не будет расширять лигу. Других проблем хватает», — приводит слова Смородской Sport24.

Ранее заместитель генерального секретаря РФС Денис Рогачев ответил на вопрос о том, возможно ли расширение РПЛ.