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Сегодня, 18:29

Галактионов: «Пиняев играет с перепадами, но мы не видим никаких проблем»

Алина Савинова
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Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов высказался об игре нападающего команды Сергея Пиняева в текущем сезоне. Он не видит проблем в том, что футболист выступает с перепадами.

18-летний форвард провел 12 игр в РПЛ, забил 1 гол и отдал 2 результативные передачи.

«Мы уже говорили на эту тему. Пиняев хорошо проявил себя в игре за национальную сборную, переключил свою голову. Вернулся в «Локомотив» с новыми эмоциями. Мы понимали, что это пойдет ему на пользу. Что касается его игры за «Локомотив», то она с небольшими перепадами. Но это ожидаемо. Мы не видим никаких проблем. Сергей поэтапно втягивается. Все ждут, что он будет делать разницу, но взлеты и перепады в игре тоже допускаются. С «Динамо» он провел качественный матч, мы им довольны», — цитирует Галактионова Sport24.

На данный момент «Локомотив» занимает 5-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 20 очков за 12 туров. 28 октября железнодорожники на выезде сыграют против «Ростова». Матч начнется в 16.30 по московскому времени.

Источник: https://sport24.ru/football/news-589449-galaktionov-pinyayev-igrayet-s-perepadami-no-eto-ozhidayemo-ne-vidim-nikakikh-problem
Сергей Пиняев
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
Михаил Галактионов
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 12 8 4 0 21-7 28
2
 Зенит 12 7 2 3 25-12 23
3
 Кр. Советов 12 6 3 3 26-17 21
4
 Спартак 12 6 2 4 18-18 20
5
 Локомотив 12 5 5 2 18-16 20
6
 Динамо 12 4 6 2 17-15 18
7
 ЦСКА 12 4 6 2 22-17 18
8
 Пари НН 12 5 2 5 11-11 17
9
 Урал 12 4 4 4 13-18 16
10
 Ростов 12 3 4 5 20-24 13
11
 Рубин 12 3 4 5 11-20 13
12
 Ахмат 12 3 3 6 12-15 12
13
 Факел 12 3 3 6 9-15 12
14
 Балтика 12 3 2 7 12-18 11
15
 Оренбург 12 3 2 7 14-20 11
16
 Сочи 12 3 0 9 13-19 9
Результаты / календарь
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30 тур
27.10 19:00
Рубин – Балтика
 - : -
28.10 14:00
Факел – Спартак
 - : -
28.10 16:30
Ростов – Локомотив
 - : -
28.10 16:30
Кр. Советов – Оренбург
 - : -
28.10 19:00
Зенит – Ахмат
 - : -
29.10 14:00
Пари НН – Сочи
 - : -
29.10 16:30
Динамо – Урал
 - : -
29.10 19:30
ЦСКА – Краснодар
 - : -
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ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 9
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
П
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 4
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 4
Иван Обляков

Иван Обляков

ЦСКА

 3
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 9 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 10 1 3
Милан Гайич

Милан Гайич

ЦСКА

 10 1 1
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