Галактионов: «Пиняев играет с перепадами, но мы не видим никаких проблем»

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов высказался об игре нападающего команды Сергея Пиняева в текущем сезоне. Он не видит проблем в том, что футболист выступает с перепадами.

18-летний форвард провел 12 игр в РПЛ, забил 1 гол и отдал 2 результативные передачи.

«Мы уже говорили на эту тему. Пиняев хорошо проявил себя в игре за национальную сборную, переключил свою голову. Вернулся в «Локомотив» с новыми эмоциями. Мы понимали, что это пойдет ему на пользу. Что касается его игры за «Локомотив», то она с небольшими перепадами. Но это ожидаемо. Мы не видим никаких проблем. Сергей поэтапно втягивается. Все ждут, что он будет делать разницу, но взлеты и перепады в игре тоже допускаются. С «Динамо» он провел качественный матч, мы им довольны», — цитирует Галактионова Sport24.

На данный момент «Локомотив» занимает 5-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 20 очков за 12 туров. 28 октября железнодорожники на выезде сыграют против «Ростова». Матч начнется в 16.30 по московскому времени.