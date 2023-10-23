Радимов о ситуации с Соболевым: «Я на стороне Абаскаля»
Экс-капитан «Зенита» Владислав Радимов в интервью «СЭ» высказал мнение о ситуации в «Спартаке» и победе красно-белых над «Пари НН» (2:0) в 12-м туре РПЛ.
— «Спартак» в матче с «Нижним» мне очень понравился, особенно в первом тайме. Команда сразу стала прессинговать. Я смотрел и думал — почему же она раньше так не играла? Зачем весь сезон начинала матчи крайне осторожно? Хотя в распоряжении Абаскаля великолепная обойма, позволяющая действовать с позиции силы.
— Едва в Тушине завершился первый тайм, вы написали в Telegram: «Абаскаль правильно усадил Соболева на лавку — стало веселее, интереснее». А может, дело в том, что в центре вышли Литвинов с Пруцевым плюс на левой бровке появился Зиньковский?
— Это тоже повлияло. Тут вопрос в чем? Если Соболев в хорошей форме — он, конечно, игрок основы. Но сейчас абсолютно не готов физически. Что и показал второй тайм, когда форвард вышел вместо получившего травму Промеса. И у команды уже не было прежней мобильности. А когда все спартаковцы активно прессингуют, любому сопернику невероятно тяжело. Вот такого футбола и ждут от Абаскаля. С первых минут, в каждом матче!
— Эх, ваши слова да испанцу в уши.
— Думаю, теперь он и сам убедился, что мобильные Литвинов и Пруцев в середине поля смотрятся гораздо лучше, чем Мартинс и Зобнин. Если же оценивать Джикию и Бабича, то на данный момент сравнение не в пользу нашего защитника.
— Сегодня и Дуарте выглядит посильнее?
— Да, он в отличных кондициях, здорово читает игру. А Бабич — цепкий, надежный, хорош на «втором этаже». Что касается Джикии... В матче за сборную против Кении мы увидели, что Георгий пока далек от оптимальной формы.
— Капитан на скамейке — всегда бомба замедленного действия?
— Ну, Джикия недавно сказал журналистам, что со временем даст большое интервью, в котором ответит на все вопросы. Ждем. А бомба... По-моему, она уже рванула. Когда Соболев встал на защиту Джикии, в результате оба очутились на лавке.
— Так вы же сами обмолвились, что Соболев в плохой форме.
— Возможно, его отсутствие в старте связано еще и с этим. В любом случае обстановка в «Спартака» не самая спокойная.
— Что будет дальше?
— На мой взгляд, сейчас Абаскаль все делает правильно. Выбирает лучших, они и выходят на поле, причем показывают достойный футбол. С «Нижним» без Соболева «Спартак» в первом тайме играл просто шикарно! Так что здесь я полностью на стороне тренера. Нянчиться с тем же Соболевым он не собирается. Не понимаешь, что от тебя требуется, — твои проблемы. Сиди, учись. За былые заслуги никто в состав не попадет.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|12
|8
|4
|0
|21-7
|28
|
2
|Зенит
|12
|7
|2
|3
|25-12
|23
|
3
|Кр. Советов
|12
|6
|3
|3
|26-17
|21
|
4
|Спартак
|12
|6
|2
|4
|18-18
|20
|
5
|Локомотив
|12
|5
|5
|2
|18-16
|20
|
6
|Динамо
|12
|4
|6
|2
|17-15
|18
|
7
|ЦСКА
|12
|4
|6
|2
|22-17
|18
|
8
|Пари НН
|12
|5
|2
|5
|11-11
|17
|
9
|Урал
|12
|4
|4
|4
|13-18
|16
|
10
|Ростов
|12
|3
|4
|5
|20-24
|13
|
11
|Рубин
|12
|3
|4
|5
|11-20
|13
|
12
|Ахмат
|12
|3
|3
|6
|12-15
|12
|
13
|Факел
|12
|3
|3
|6
|9-15
|12
|
14
|Балтика
|12
|3
|2
|7
|12-18
|11
|
15
|Оренбург
|12
|3
|2
|7
|14-20
|11
|
16
|Сочи
|12
|3
|0
|9
|13-19
|9
|27.10
|19:00
|
Рубин – Балтика
|- : -
|28.10
|14:00
|
Факел – Спартак
|- : -
|28.10
|16:30
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|28.10
|16:30
|
Кр. Советов – Оренбург
|- : -
|28.10
|19:00
|
Зенит – Ахмат
|- : -
|29.10
|14:00
|
Пари НН – Сочи
|- : -
|29.10
|16:30
|
Динамо – Урал
|- : -
|29.10
|19:30
|
ЦСКА – Краснодар
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|9
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|П
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|4
|
|
Квинси Промес
Спартак
|4
|
|
Иван Обляков
ЦСКА
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|9
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|10
|1
|3
|
|
Милан Гайич
ЦСКА
|10
|1
|1