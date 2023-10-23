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Сегодня, 18:30

Радимов о ситуации с Соболевым: «Я на стороне Абаскаля»

Александр Кружков
Обозреватель
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Гильермо Абаскаль.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Экс-капитан «Зенита» Владислав Радимов в интервью «СЭ» высказал мнение о ситуации в «Спартаке» и победе красно-белых над «Пари НН» (2:0) в 12-м туре РПЛ.

— «Спартак» в матче с «Нижним» мне очень понравился, особенно в первом тайме. Команда сразу стала прессинговать. Я смотрел и думал — почему же она раньше так не играла? Зачем весь сезон начинала матчи крайне осторожно? Хотя в распоряжении Абаскаля великолепная обойма, позволяющая действовать с позиции силы.

— Едва в Тушине завершился первый тайм, вы написали в Telegram: «Абаскаль правильно усадил Соболева на лавку — стало веселее, интереснее». А может, дело в том, что в центре вышли Литвинов с Пруцевым плюс на левой бровке появился Зиньковский?

— Это тоже повлияло. Тут вопрос в чем? Если Соболев в хорошей форме — он, конечно, игрок основы. Но сейчас абсолютно не готов физически. Что и показал второй тайм, когда форвард вышел вместо получившего травму Промеса. И у команды уже не было прежней мобильности. А когда все спартаковцы активно прессингуют, любому сопернику невероятно тяжело. Вот такого футбола и ждут от Абаскаля. С первых минут, в каждом матче!

— Эх, ваши слова да испанцу в уши.

— Думаю, теперь он и сам убедился, что мобильные Литвинов и Пруцев в середине поля смотрятся гораздо лучше, чем Мартинс и Зобнин. Если же оценивать Джикию и Бабича, то на данный момент сравнение не в пользу нашего защитника.

— Сегодня и Дуарте выглядит посильнее?

— Да, он в отличных кондициях, здорово читает игру. А Бабич — цепкий, надежный, хорош на «втором этаже». Что касается Джикии... В матче за сборную против Кении мы увидели, что Георгий пока далек от оптимальной формы.

— Капитан на скамейке — всегда бомба замедленного действия?

— Ну, Джикия недавно сказал журналистам, что со временем даст большое интервью, в котором ответит на все вопросы. Ждем. А бомба... По-моему, она уже рванула. Когда Соболев встал на защиту Джикии, в результате оба очутились на лавке.

— Так вы же сами обмолвились, что Соболев в плохой форме.

— Возможно, его отсутствие в старте связано еще и с этим. В любом случае обстановка в «Спартака» не самая спокойная.

— Что будет дальше?

— На мой взгляд, сейчас Абаскаль все делает правильно. Выбирает лучших, они и выходят на поле, причем показывают достойный футбол. С «Нижним» без Соболева «Спартак» в первом тайме играл просто шикарно! Так что здесь я полностью на стороне тренера. Нянчиться с тем же Соболевым он не собирается. Не понимаешь, что от тебя требуется, — твои проблемы. Сиди, учись. За былые заслуги никто в состав не попадет.

&laquo;Спартак&raquo; победил &laquo;Пари&nbsp;НН&raquo;. «Абаскаль все делает правильно. Без Соболева «Спартак» играл шикарно!» Радимов — о чемпионской гонке и судейских скандалах

Владислав Радимов
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 12 8 4 0 21-7 28
2
 Зенит 12 7 2 3 25-12 23
3
 Кр. Советов 12 6 3 3 26-17 21
4
 Спартак 12 6 2 4 18-18 20
5
 Локомотив 12 5 5 2 18-16 20
6
 Динамо 12 4 6 2 17-15 18
7
 ЦСКА 12 4 6 2 22-17 18
8
 Пари НН 12 5 2 5 11-11 17
9
 Урал 12 4 4 4 13-18 16
10
 Ростов 12 3 4 5 20-24 13
11
 Рубин 12 3 4 5 11-20 13
12
 Ахмат 12 3 3 6 12-15 12
13
 Факел 12 3 3 6 9-15 12
14
 Балтика 12 3 2 7 12-18 11
15
 Оренбург 12 3 2 7 14-20 11
16
 Сочи 12 3 0 9 13-19 9
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27.10 19:00
Рубин – Балтика
 - : -
28.10 14:00
Факел – Спартак
 - : -
28.10 16:30
Ростов – Локомотив
 - : -
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 - : -
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29.10 14:00
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 - : -
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