Гафин: «Не могу сказать, удивлен ли я отсутствию в сборной Тюкавина. Это данность»

Член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин прокомментировал невызов нападающего бело-голубых Константина Тюкавина в сборную России на товарищеский матч с Камеруном.

«Вызвали только Фомина и Нгамале. Хотелось ли больше? По факту, как есть. Коррелирует ли это с результатами «Динамо»? Это надо спрашивать Валерия Георгиевича Карпина и Ригобера Сонга, чем они руководствовались, когда вызывали тех или иных игроков. Удивлен ли, что не вызвали Тюкавина? Это компетенция главного тренера сборной. Не могу сказать, удивлен или нет. Это данность», — сказал Гафин.

В эти миниты Россия принимает Камерун в товарищеском матче. Счет к 12-й минуте — 0:0.