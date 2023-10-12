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Сегодня, 19:08

Медведев рассказал, что переговоры по продлению контракта Мостового прошли спокойно и конструктивно

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Председатель правления «Зенита» Александр Медведев прокомментировал новость о продлении контракта с Андреем Мостовым.

«Мы очень рады, что переговоры по продлению контракта Мостового прошли спокойно и конструктивно. Как говорится, торопились не спеша. Мы согласовали и срок контракта, и бонусную часть. Структура и условия контракта полностью соответствуют той системе, которая применяется в «Зените». Андрей практически восстановился после травмы. Надеюсь, что даже сможет сыграть с «Кайратом» на выезде. И, конечно, будем ждать Мостового в первом домашнем матче после перерыва против «Крыльев Советов», — приводит слова Медведева Sport24.

25-летний россиянин получил травму в товарищеском матче против «Сепахана» 7 сентября. В текущем сезоне полузащитник провел 6 матчей и не отметился результативными действиями.

«Зенит» проведет товарищеский матч с «Кайратом» 14 октября в Алма-Ате.

Источник: https://sport24.ru/football/news-586256-medvedev-peregovory-po-prodleniyu-kontrakta-mostovogo-proshli-spokoyno-i-konstruktivno
Андрей Мостовой
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 11 8 3 0 19-5 27
2
 Кр. Советов 11 6 3 2 25-14 21
3
 Зенит 11 6 2 3 22-11 20
4
 Локомотив 11 5 4 2 18-16 19
5
 Пари НН 11 5 2 4 11-9 17
6
 Спартак 11 5 2 4 16-18 17
7
 ЦСКА 11 4 5 2 22-17 17
8
 Динамо 11 4 5 2 17-15 17
9
 Урал 11 4 4 3 12-14 16
10
 Рубин 11 3 3 5 11-20 12
11
 Ахмат 11 3 3 5 12-12 12
12
 Оренбург 11 3 2 6 13-18 11
13
 Балтика 11 3 1 7 10-16 10
14
 Ростов 11 2 4 5 17-24 10
15
 Факел 11 2 3 6 7-14 9
16
 Сочи 11 2 0 9 9-18 6
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21.10 12:00
Оренбург – Факел
 - : -
21.10 14:00
Рубин – ЦСКА
 - : -
21.10 16:30
Локомотив – Динамо
 - : -
21.10 19:00
Балтика – Краснодар
 - : -
22.10 12:00
Урал – Сочи
 - : -
22.10 14:00
Спартак – Пари НН
 - : -
22.10 16:30
Зенит – Кр. Советов
 - : -
22.10 19:00
Ростов – Ахмат
 - : -
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Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

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Джон Кордоба

Краснодар

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П
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Роман Ежов

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Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 4
Иван Обляков

Иван Обляков

ЦСКА

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И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

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