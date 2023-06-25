Гаджиев сравнил календарь «Зенита» и «Спартака» в первых турах сезона-2023/24
Российский тренер Гаджи Гаджиев высказался о календаре «Зенита» и «Спартака» в стартовых турах РПЛ будущего сезона.
«Календарь «Спартака» кажется проще? Не вижу особой разницы. Я не думаю, что у «Зенита» такие соперники, что он подойдет [к матчу со «Спартаком»] уставшим. У них – недельный цикл. Усталость? К концу турнира накапливается утомление, а в начале – нет.
Вопрос уровня соперников – не принципиален. Между ними разница – две копейки. Вот сыграет «Зенит» в гостях с «Ростовом», но потом же целая неделя до следующей игры. Полетел, прилетел, восстановился – вообще вопросов никаких нет», – приводит слова Гаджиева «Спорт день За Днем».
РПЛ 24 июня опубликовала календарь на сезон-2023/24. В пятом туре «Спартак» на своем поле примет «Зенит».
Перед этим красно-белые сыграют с «Оренбургом», «Балтикой», «Рубином» и «Уралом», а «Зенит» встретится с «Пари НН», «Ростовом», «Динамо» и «Факелом».
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|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
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1
|Зенит
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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2
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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3
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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9
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Пари НН
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Рубин
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Балтика
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|22.07
|00:00
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Спартак – Оренбург
|- : -
|22.07
|00:00
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Ростов – Факел
|- : -
|22.07
|00:00
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Динамо – Краснодар
|- : -
|22.07
|00:00
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Локомотив – Рубин
|- : -
|22.07
|00:00
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Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|22.07
|00:00
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Сочи – Балтика
|- : -
|22.07
|00:00
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Пари НН – Зенит
|- : -
|22.07
|00:00
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Урал – ЦСКА
|- : -