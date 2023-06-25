Сорокин считает возможным восстановление России в рейтинге УЕФА: «Начинать с нуля будет несправедливо»

Глава оргкомитета ЧМ-2018, советник президента РФС Алексей Сорокин в разговоре с корреспондентом «СЭ» высказался о том, как сохранить позиции России в рейтинге УЕФА.

— Если условно нас вернут через некоторое количество времени в еврокубки, мы будем настолько низко в рейтинге, что «Зенит» будет начинать путь в Лиге чемпионов с первого квалификационного раунда.

— Должны быть договоренности о каких-то специальных решениях, которые не позволят нам начинать с нуля. Это будет несправедливо. Все это понимают.

— Считаете, что это возможно?

— Конечно. Если возможно специальное решение, ущемляющее нас в правах, то возможно специальное решение, восстанавливающее нас в тех же правах, чтобы не начинать с чистого листа.

Россия в таблице коэффициентов по итогам сезона-2022/23 расположилась на 18-м месте, имея в активе 26,215 балла.

22 июня на конференции РФС представитель УЕФА Йозеф Климент выразил надежду, что российским сборным и клубам будет разрешено соперничать против европейских команд.

В феврале 2022 года МОК рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине.

В марте этого года исполком МОК рекомендовал международным спортивным федерациям допускать в нейтральном статусе тех российских и белорусских атлетов, которые публично не высказывались в поддержку СВО и не связан с вооруженными силами или органами национальной безопасности.