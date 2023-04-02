«Ростов» — «Торпедо»: Глебова удалили за грубый подкат в центре поля

Полузащитник и капитан «Ростова» Данил Глебов получил красную карточку в первом тайме матча 21-го тура РПЛ против «Торпедо».

На 39-й минуте Глебов в подкате прямой ногой врезался в голеностоп хавбека москвичей Ивана Енина.

Изначально главный судья Алексей Амелин показал футболисту ростовчан желтую карточку, но изменил свое решение после вмешательства ВАР и просмотра повтора эпизода.