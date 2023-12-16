Гаджиев считает, что нужно ввести планку достижений для допуска иностранных тренеров в РПЛ

Заслуженный тренер России и президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев после назначения Роберта Морено главным тренером «Сочи» порассуждал о необходимости иностранных тренеров в РПЛ и введения критериев для их допуска в российские клубы.

«Почему в Россию считают иностранных тренеров волшебной таблеткой? Здесь два момента. Первый — квалификация тех людей, которые управляют процессом. Квалификация здесь, может быть, не самое точное слово, потому что у них она отсутствует вообще. Там надо о другом говорить — о понимании, что такое игра, что такое подготовка. Понимании того, от чего зависит результат. Об умении дать оценку квалификации тренеров, что сделать непросто. Есть ли смысл ввести какую-то минимальную планку навыков тренера, чтобы он хотя бы чемпионат у себя в стране выиграл? Да, правильно. Вот недавно было совещание Бюро Объединения отечественных тренеров, на котором присутствовал и генсек РФС Максим Львович Митрофанов. Там как раз об этом и говорилось. Необходимость в приглашении иностранных тренеров может возникать. Они и нужны, чтобы мы не варились в собственной кухне, но при этом надо, чтобы приходили квалифицированные специалисты, уровень которых превышал бы уровень отечественных тренеров. Минимальную планку, о которой мы говорим, не просто определить, но это необходимо сделать и ориентировать на это руководителей клубов», — приводит слова Гаджиева Metaratings.ru.

15 декабря испанский тренер Морено возглавил «Сочи». специалист работал в тренерском штабе сборной Испании, тренировал «Гранаду» и «Монако». Кроме того, он работал в тренерских штабах «Сельты», «Барселоны» и «Ромы». «Сочи» занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице РПЛ с 11 очками в 18 матчах.