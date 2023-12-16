Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Таблица переходов
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 23:31

Гаджиев считает, что нужно ввести планку достижений для допуска иностранных тренеров в РПЛ

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Заслуженный тренер России и президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев после назначения Роберта Морено главным тренером «Сочи» порассуждал о необходимости иностранных тренеров в РПЛ и введения критериев для их допуска в российские клубы.

«Почему в Россию считают иностранных тренеров волшебной таблеткой? Здесь два момента. Первый — квалификация тех людей, которые управляют процессом. Квалификация здесь, может быть, не самое точное слово, потому что у них она отсутствует вообще. Там надо о другом говорить — о понимании, что такое игра, что такое подготовка. Понимании того, от чего зависит результат. Об умении дать оценку квалификации тренеров, что сделать непросто. Есть ли смысл ввести какую-то минимальную планку навыков тренера, чтобы он хотя бы чемпионат у себя в стране выиграл? Да, правильно. Вот недавно было совещание Бюро Объединения отечественных тренеров, на котором присутствовал и генсек РФС Максим Львович Митрофанов. Там как раз об этом и говорилось. Необходимость в приглашении иностранных тренеров может возникать. Они и нужны, чтобы мы не варились в собственной кухне, но при этом надо, чтобы приходили квалифицированные специалисты, уровень которых превышал бы уровень отечественных тренеров. Минимальную планку, о которой мы говорим, не просто определить, но это необходимо сделать и ориентировать на это руководителей клубов», — приводит слова Гаджиева Metaratings.ru.

15 декабря испанский тренер Морено возглавил «Сочи». специалист работал в тренерском штабе сборной Испании, тренировал «Гранаду» и «Монако». Кроме того, он работал в тренерских штабах «Сельты», «Барселоны» и «Ромы». «Сочи» занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице РПЛ с 11 очками в 18 матчах.

Источник: https://metaratings.ru/news/gadzhiev-schitaet-chto-nuzhno-vvesti-planku-dostizhenii-dlya-dopuska-inostrannykh-trenerov-v-rpl-315968/
Футбол
ФК Сочи
Гаджи Гаджиев
Роберт Морено
0
Читайте также
В Москве прошло открытие арены Плющенко
«Сочи» объявил о назначении испанца Морено на пост главного тренера
Установлена личность сопротивлявшегося полиции водителя у рынка «Садовод»
Bild узнала о намерении генштаба ВСУ изменить стратегию
Шесть украинских пограничников сдались в плен на границе Курской области
Россия в 2022 году нарастила внешний долг только перед одной страной
Популярное видео
РПЛ: видео голов 18-го тура 10 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 9 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 8 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 4 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 3 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 2 декабря
РПЛ: видео голов 16-го тура 26 ноября
РПЛ: видео голов 16-го тура 25 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 12 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 11 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 6 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 5 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 4 ноября
РПЛ: видео голов 13-го тура 29 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 28 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 27 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 22 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 21 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 8 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 7 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 1 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 30 сентября
РПЛ: видео голов 10-го тура 29 сентября
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Сенников считает, что после пяти чемпионств подряд у «Зенита» уже не та мотивация

Защитник ЦСКА Виллиан Роша женился
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
2.03 00:00
Зенит – Спартак
 - : -
2.03 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 00:00
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 00:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 00:00
Динамо – Локомотив
 - : -
2.03 00:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 00:00
Балтика – Сочи
 - : -
2.03 00:00
Пари НН – Факел
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 14
Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 8
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 15 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 15 1 5
Виктор Мелехин

Виктор Мелехин

Ростов

 16 1 5
Вся статистика

Наши в НХЛ

Уход с мужским характером

Новости
RSS RSS
Все новости