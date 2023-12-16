Защитник ЦСКА Виллиан Роша женился

Бразильский защитник ЦСКА Виллиан Роша женился, сообщает пресс-служба клуба.

«Поздравляем Виллиана Рошу и его супругу с днем свадьбы и созданием новой семьи. Цените друг друга и будьте счастливы!» — написал клуб.

28-летния Роша в сентябре 2022 года подписал контракт с ЦСКА до окончания сезона-2024/25 с опцией продления еще на один год. В текущем сезоне он сыграл за клуб 22 матча и отдал одну голевую передачу.