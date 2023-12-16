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Сегодня, 23:20

Сенников считает, что после пяти чемпионств подряд у «Зенита» уже не та мотивация

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Футбольный эксперт Дмитрий Сенников подвел итоги первой части сезона для «Зенита».

«Я ожидал, что наконец-то появится какая-то борьба в чемпионате. У «Зенита» мы увидели много осечек, даже таких, которые нельзя было предугадать. Просто другие команды научились играть против «Зенита», а у самих питерцев после пяти чемпионств подряд мотивация уже не такая. Первое место «Краснодара» — заслуга команды или недоработки «Зенита»? Все вместе, потому что питерцы несколько раз оступились дома: проиграли «Локомотиву», «Динамо», с «Краснодаром» сыграли вничью. Получается, что терялись очки в ключевых матчах. Если бы добрали где-то два очка, то были бы на первом месте. А быки немного поменяли стиль игры, тренер у клуба работает стабильно не первых год. Ивичу дали поработать, и он создал команду, которую хотел. С футболистами тоже проблем нет. Поэтому все в совокупности и дало результат», — приводит слова Сенникова «Евро-Футбол.Ру».

После 18 туров «Краснодар» лидирует в турнирной таблице РПЛ, набрав 38 очков. «Зенит» — второй (36 очков).

Источник: https://www.euro-football.ru/article/29/1005516886_sennikov_posle_pyati_chempionstv_podryad_u_zenita_uje_ne_ta_motivaciya
Дмитрий Сенников
Футбол
ФК Зенит
ФК Краснодар
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
Результаты / календарь
1 тур
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4 тур
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11 тур
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19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
2.03 00:00
Зенит – Спартак
 - : -
2.03 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 00:00
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 00:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 00:00
Динамо – Локомотив
 - : -
2.03 00:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 00:00
Балтика – Сочи
 - : -
2.03 00:00
Пари НН – Факел
 - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 14
Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 8
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 15 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 15 1 5
Виктор Мелехин

Виктор Мелехин

Ростов

 16 1 5
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