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Гаджиев считает, что Каманцев поторопился с высказыванием о российских судьях и игроках

Алина Савинова
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Заслуженный тренер России Гаджи Гаджиев прокомментировал высказывание главы департамента судейства РФС Павла Каманцева о том, что российские судьи лучше, чем игроки.

«Мне кажется, Каманцев поторопился с этим высказыванием. И его можно понять, он возглавляет судейский корпус. А если говорить серьезно, крайне сложно дать оценку. Да и нет таких критериев, по которым можно было бы сравнить футболистов и судей и сказать, кто лучше, а кто хуже.

У меня есть значительное количество нарезок видео с достаточно явными судейскими просчетами. И мы однозначно почти в каждой игре рассматриваем случаи серьезных, грубых судейских ошибок. Но мы же их видим. С другой стороны, мы можем говорить, что такие же грубые ошибки допускают наши игроки на поле. И тренер может ошибаться. Мы все ошибаемся», — цитирует Гаджиева Metaratings.ru.

В текущем сезоне лидером среди арбитров по проведенным играм является Владислав Безбородов из Санкт-Петербурга. На его счету 14 матчей.

Источник: https://metaratings.ru/news/gadzhiev-kamancev-potoropilsya-s-vyskazyvaniem-o-futbolistakh-net-kriteriev-dlya-ikh-sravneniya-s-sudyami-228417/
Футбол
Гаджи Гаджиев
Павел Каманцев
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3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
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 Урал 17 6 3 8 21-28 21
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 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
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 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
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