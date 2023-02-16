«Ахмат» сыграл вничью с «Рубином» в товарищеском матче

«Ахмат» и «Рубин» сыграли вничью в товарищеском матче со счетом 1:1.

В составе грозненцев в первом тайме отличился полузащитник Антон Швец.

Во второй половине полузащитник «Ахмата» Владислав Карапузов отправил мяч в свои ворота.