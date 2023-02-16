Агент: «Интерес от ЦСКА к Сутормину? Обращайтесь к руководству армейцев и «Зенита»

Александр Клюев, агент полузащитника «Зенита» Алексея Сутормина, прокомментировал информацию об интересе к футболисту со стороны ЦСКА.

«Был ли интерес от ЦСКА к Сутормину? Обращайтесь к руководству армейцев и «Зенита», — приводит «РБ Спорт» слова Клюева.

Сутормин стал игроком «Зенита» летом 2019 года. В апреле 2022-го полузащитник подписал новое соглашение с клубом из Санкт-Петербураг до конца сезона-2024/25.

В текущем сезоне 28-летний футболист провел за «Зенит» 12 матчей.