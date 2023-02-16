Агент: «Интерес от ЦСКА к Сутормину? Обращайтесь к руководству армейцев и «Зенита»
Александр Клюев, агент полузащитника «Зенита» Алексея Сутормина, прокомментировал информацию об интересе к футболисту со стороны ЦСКА.
«Был ли интерес от ЦСКА к Сутормину? Обращайтесь к руководству армейцев и «Зенита», — приводит «РБ Спорт» слова Клюева.
Сутормин стал игроком «Зенита» летом 2019 года. В апреле 2022-го полузащитник подписал новое соглашение с клубом из Санкт-Петербураг до конца сезона-2024/25.
В текущем сезоне 28-летний футболист провел за «Зенит» 12 матчей.
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|
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|35
|
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|5
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|29
|
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|
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|5
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|
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|17
|5
|4
|8
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|19
|
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|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
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|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
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|16-36
|12
|
16
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|17
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|6
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|3.03
|19:00
|
Факел – Химки
|- : -
|4.03
|14:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|4.03
|16:30
|
Зенит – Н. Новгород
|- : -
|4.03
|16:30
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|4.03
|19:30
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|5.03
|14:00
|
Динамо – Кр. Советов
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|5.03
|16:30
|
Краснодар – Торпедо
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|5.03
|19:30
|
Сочи – ЦСКА
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|Г
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Крылья Советов
|14
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Квинси Промес
Спартак
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Зенит
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|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
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Спартак
|6
|
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Эдуард Сперцян
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|Ж
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Дмитрий Баринов
Локомотив
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|3
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|16
|1
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