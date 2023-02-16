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Агент: «Интерес от ЦСКА к Сутормину? Обращайтесь к руководству армейцев и «Зенита»

Алина Савинова
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Александр Клюев, агент полузащитника «Зенита» Алексея Сутормина, прокомментировал информацию об интересе к футболисту со стороны ЦСКА.

«Был ли интерес от ЦСКА к Сутормину? Обращайтесь к руководству армейцев и «Зенита», — приводит «РБ Спорт» слова Клюева.

Сутормин стал игроком «Зенита» летом 2019 года. В апреле 2022-го полузащитник подписал новое соглашение с клубом из Санкт-Петербураг до конца сезона-2024/25.

В текущем сезоне 28-летний футболист провел за «Зенит» 12 матчей.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/agent-sutormina-interes-k-alekseyu-ot-tsska-obrashhajtes-k-rukovodstvu-zenita-i-armejtsev/
Алексей Сутормин
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3
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4
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5
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 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
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 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
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 Факел 17 1 10 6 21-33 13
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 - : -
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