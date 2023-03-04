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Сегодня, 12:09

Гаджиев считает, что Дзюба и Смольников должны помочь изменить положение дел в «Локомотиве»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Известный российский специалист Гаджи Гаджиев поделился своими ожиданиями от матча 18-го тур чемпионата России «Ростов» — «Локомотив».

«У нас много в туре принципиальных матчей, «Ростов» — «Локомотив» как раз один из них. Не только из-за противостояния Артема Дзюбы и Валерия Карпина. Это тема уже давно муссируется и сейчас стала уже несколько замыленной. Железнодорожники сейчас находятся в сложной ситуации, Дзюба и Смольников должны помочь изменить положение дел. Но наивно полагать, что эти два опытных футболиста смогут что-то решить, если нет единой команды. Две игры со «Спартаком» показали готовность «Локомотива» к возобновлению сезона. Но не стоит забывать то, что у москвичей было затяжное пике вниз, откуда выходить будет не так уж и просто. Не думаю, что противостояние Карпина и Дзюбы заманит на стадион кучу поклонников. Артем может и рассматривает вариант с противопоставлением себя тренеру южан, ему надо находить свою игру и забивать, подниматься на новый уровень. Валерий Георгиевич на первый план поставит команду и игру «Ростова», а не мысли о соперничестве каком-то с Дзюбой. Не жду просто игры, поэтому южанам надо серьезно настраиваться», — приводит слова Гаджиева Betonmobile.ru.

Встреча пройдет 4 марта на поле стадиона «Ростов Арена» и начнется в 19:30 по мск.

Источник: https://betonmobile.ru/gadzhi-gadzhiev-dzyuba-i-smolnikov-dolzhnyi-pomoch-izmenit-polozhenie-del-v-lokomotive
Артем Дзюба
Футбол
ФК Локомотив (Москва)
ФК Ростов
Гаджи Гаджиев
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Пари НН 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 18 1 11 6 22-34 14
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 18 3 4 11 17-37 13
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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30 тур
3.03 19:00
Факел – Химки
 1 : 1
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Пари НН
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
5.03 16:30
Краснодар – Торпедо
 - : -
5.03 19:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
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ЖК
Г
Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
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