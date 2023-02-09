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Сегодня, 14:03

Гаджиев рассказал, в каком случае Дзюба поможет «Локомотиву»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Экс-главный тренер «Анжи» Гаджи Гаджиев высказался о переходе Артема Дзюбы в «Локомотив».

«У «Локомотива» есть игроки, потенциальные возможности которых гораздо выше занимаемого места. Если у команды будет такое же состояние, то им никто не поможет. Если же в конечном итоге из этих игроков сделают команду, то Дзюба может оказаться полезным. Когда команды нет, никто не поможет. Нынешнее место «Локомотива» зависит не от игроков, а от людей, которые управляли процессом и не могли сделать команду из этих игроков. Когда есть просто набор игроков, а не команда, не поможет никто», — приводит слова Гаджиева «Спорт День за Днем».

В среду, 8 февраля, стало известно о том, что Дзюба и Смольников подписали контракты с «Локомотивом».

Железнодорожники занимают 14-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 13 очков за 17 туров.

Источник: https://www.sportsdaily.ru/news/gadzhiev-rasskazal-v-kakom-sluchae-dzyuba-pomozhet-lokomotivu-
Артем Дзюба
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
Гаджи Гаджиев
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 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
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 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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