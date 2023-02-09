Гаджиев рассказал, в каком случае Дзюба поможет «Локомотиву»

Экс-главный тренер «Анжи» Гаджи Гаджиев высказался о переходе Артема Дзюбы в «Локомотив».

«У «Локомотива» есть игроки, потенциальные возможности которых гораздо выше занимаемого места. Если у команды будет такое же состояние, то им никто не поможет. Если же в конечном итоге из этих игроков сделают команду, то Дзюба может оказаться полезным. Когда команды нет, никто не поможет. Нынешнее место «Локомотива» зависит не от игроков, а от людей, которые управляли процессом и не могли сделать команду из этих игроков. Когда есть просто набор игроков, а не команда, не поможет никто», — приводит слова Гаджиева «Спорт День за Днем».

В среду, 8 февраля, стало известно о том, что Дзюба и Смольников подписали контракты с «Локомотивом».

Железнодорожники занимают 14-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 13 очков за 17 туров.