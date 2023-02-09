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Шитов «Был бы уверен, что буду играть — хотел бы вернуться в «Спартак»

Шитов поделился мнением о возможном возвращении в «Спартак»
Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Нападающий московского «Спартака» Владислав Шитов, выступающий на правах аренды за самарские «Крылья Советов», поделился мнением о возможном возвращении в московский клуб.

«Я пока ни к чему не склоняюсь. Все зависит от двух клубов, это их решение. Если я буду в «Крыльях», буду доволен. Вернусь в «Спартак» — тоже. Если бы я был уверен, что буду получать постоянную практику, конечно, хотел бы вернуться. Но это большой клуб, который постоянно покупает новых игроков. Как показывает практика, гарантированного места там никто не получает», — приводит слова Шитова «РБ Спорт».

Шитов является воспитанником «Спартака» и играет в системе столичного клуба с 2015 года. Летом 2022 года нападающий ушел в аренду в «Крылья Советов».

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/futbolist-kry-l-ev-shitov-by-l-by-uveren-chto-budu-igrat-hotel-by-vernut-sya-v-spartak/
Футбол
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Спартак (Москва)
Владислав Шитов
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