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Гаджиев рассказал, от чего будет зависеть результат матча «Динамо» — «Краснодар»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Президент «Динамо» Махачкала Гаджи Гаджиев поделился ожиданиями от матча «Динамо» — «Краснодар» в первом туре РПЛ.

«В сезоне стартует не только новый главный тренер Марцел Личка, но и все обновленное «Динамо». Очень многое в этом матче будет зависеть от готовности обоих соперников. Под ней я в первую очередь подразумеваю настрой на максимальную самоотдачу. Если его не будет, то все остальное уже не имеет принципиального значения. Поэтому будем надеяться, что обе команды подойдут к встрече в оптимальном состоянии», — приводит слова Гаджиева Vrpognoze.ru.

Встреча между командами пройдет 21 июля на «ВТБ Арене» в Москве. Начало матча — в 19:00 по московскому времени.

Источник: Vprognoze.ru
Футбол
ФК Динамо (Москва)
ФК Краснодар
Гаджи Гаджиев
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