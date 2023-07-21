Гаджиев рассказал, от чего будет зависеть результат матча «Динамо» — «Краснодар»
Президент «Динамо» Махачкала Гаджи Гаджиев поделился ожиданиями от матча «Динамо» — «Краснодар» в первом туре РПЛ.
«В сезоне стартует не только новый главный тренер Марцел Личка, но и все обновленное «Динамо». Очень многое в этом матче будет зависеть от готовности обоих соперников. Под ней я в первую очередь подразумеваю настрой на максимальную самоотдачу. Если его не будет, то все остальное уже не имеет принципиального значения. Поэтому будем надеяться, что обе команды подойдут к встрече в оптимальном состоянии», — приводит слова Гаджиева Vrpognoze.ru.
Встреча между командами пройдет 21 июля на «ВТБ Арене» в Москве. Начало матча — в 19:00 по московскому времени.
Источник: Vprognoze.ru
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|Спартак
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4
|Ростов
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5
|Ахмат
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14
|Факел
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15
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|21.07
|19:00
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Динамо – Краснодар
|- : -
|22.07
|13:00
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Урал – ЦСКА
|- : -
|22.07
|15:15
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Пари НН – Зенит
|- : -
|22.07
|17:30
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Локомотив – Рубин
|- : -
|22.07
|20:00
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Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|23.07
|17:30
|
Спартак – Оренбург
|- : -
|23.07
|20:00
|
Ростов – Факел
|- : -
|23.07
|20:00
|
Сочи – Балтика
|- : -
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