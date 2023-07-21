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Сегодня, 15:00

Агкацев — о любимом клубе в Европе: «Когда увидел слезы Касильяса, перестал болеть за «Реал»

Артем Белинин
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Вратарь «Краснодара» Станислав Агкацев в интервью «СЭ» рассказал о любимом европейском клубе.

— За какой европейский клуб болеешь?

— Ни за какой.

— Что, даже за «Реал» или «Барселону» нет?

— Вообще за мадридцев. Но когда я увидел слезы Касильяса, перестал болеть за «Реал».

Станислав Агкацев в&nbsp;матче против &laquo;Спартака&raquo; (1:6). «После 1:6 от «Спартака» отправили со второй командой в Хабаровск». Интервью нового героя «Краснодара» Агкацева

Икер Касильяс
ФК Краснодар
ФК Реал
Станислав Агкацев
4
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3
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
4
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
5
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
6
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
7
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
8
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
9
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
10
 Сочи 0 0 0 0 0-0 0
11
 Урал 0 0 0 0 0-0 0
12
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
13
 Пари НН 0 0 0 0 0-0 0
14
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21.07 19:00
Динамо – Краснодар
 - : -
22.07 13:00
Урал – ЦСКА
 - : -
22.07 15:15
Пари НН – Зенит
 - : -
22.07 17:30
Локомотив – Рубин
 - : -
22.07 20:00
Ахмат – Кр. Советов
 - : -
23.07 17:30
Спартак – Оренбург
 - : -
23.07 20:00
Ростов – Факел
 - : -
23.07 20:00
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