Агкацев — о любимом клубе в Европе: «Когда увидел слезы Касильяса, перестал болеть за «Реал»

Вратарь «Краснодара» Станислав Агкацев в интервью «СЭ» рассказал о любимом европейском клубе.

— За какой европейский клуб болеешь?

— Ни за какой.

— Что, даже за «Реал» или «Барселону» нет?

— Вообще за мадридцев. Но когда я увидел слезы Касильяса, перестал болеть за «Реал».