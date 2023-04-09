Гаджиев ожидает динамичную игру в предстоящем матче между «Локомотивом» и «Зенитом»

Российский тренер Гаджи Гаджиев поделился ожиданиями от матча 22-го тура РПЛ между «Локомотивом» и «Зенитом».

«Ожидания самые интригующие. Понятно, всеми обсуждается сейчас Дзюба, потому что он играет хорошо, а еще сам из «Зенита». Очевидно, «Зенит» лидер. Если они возьмут очередную победу, то отрыв станет уже неприличным. Ничего нового, «Зенит» четвертый год подряд становился чемпионом — пятый год близок. Это делает честь Семаку. Игра, думаю, будет интересной. Команды на сегодняшний день в туре, если и не демонстрируют высокое мастерство как 10 лет назад, проводят игры намного интереснее. Ожидаю динамичную игру», — цитирует Гаджиева Vprognoze.ru.

Матч «Зенит» — «Локомотив» пройдет в воскресенье, 9 апреля. Начало игры — в 20.00 по московскому времени.