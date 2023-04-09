Источник: Александр Мостовой попал в больницу

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой находится в больнице, сообщает Sport24.

По информации источника, 54-летнего экс-футболиста беспокоят старые травмы, а его лечение займет несколько дней.

Мостовой завершил карьеру игрока в 2005 году. Он выступал за «Спартак», «Бенфику», «Кан», «Страсбур», «Сельту» и «Алавес».