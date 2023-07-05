Гаджиев оценил карьерные перспективы Кузяева

Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев поделился мнением о том, стоит ли российскому полузащитнику Далеру Кузяеву уезжать в Турцию.

«Конечно, я за то, чтобы хорошие игроки оставались у нас. Тем не менее, это дело Далера. Где ему комфортнее и интереснее, там он и продолжит свою карьеру. У него свои предпочтения», — приводит «Евро-Футбол.Ру» слова Гаджиева.

Также президент «Динамо» сравнил чемпионаты Турции и России.

«Мне трудно сопоставлять по уровню наши лиги. Думаю, если разница и есть, то она невелика. Разница есть в отношении к футболу. В Турции за футболом следят более пристально. Турецкие стадионы всегда заполнены, а болельщики более яростно поддерживают свои клубы», — добавил он.

30 июня у Кузяева истек контракт с «Зенитом». Сообщалось, что футболист может продолжить карьеру в «Бешикташе». 5 июля инсайдер Серкан Дикме рассказал, что турецкий клуб предлагает российскому игроку подписать соглашение на два года с возможностью продления еще на один сезон.

Кузяев выступал за клуб из Санкт-Петербурга с 2017 года. Всего полузащитник провел 183 матча в составе сине-бело-голубых, забил 23 гола и отметился 29 результативными передачами.